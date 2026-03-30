Secretaría de Infraestructura. Obras próximas a finalizar en escaleras urbanas de San Salvador

Las obras en dos escaleras urbanas de la ciudad capital están en sus últimos detalles, mientras continúan otras en tres puntos más.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) a través de su Secretaría de Infraestructura, avanza con las obras del Plan de puesta en valor de escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy, con dos conexiones que se encuentran en su etapa final, continuidad de obras y proyección de nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

El plan contempla, en una primera instancia, siete puntos de intervención; al presente, una obra fue concluida, dos están próximas a concluir, tres están con obras en ejecución, y una, próxima a iniciar. Además, está previsto sumar cinco nuevas escaleras en los próximos meses.

Carlos Stanic, ministro de Infraestructura, explicó que “estas obras colaboran y suman al ejido municipal desde la Provincia, desde nuestra Secretaría de Infraestructura, en vinculaciones clave que existen entre la zona céntrica y barrios capitalinos; estos trabajos incluyen mejoras en barandas, iluminación y otros detalles que brindan seguridad y mejor conectividad para los vecinos”. Asimismo, adelantó que “en los próximos días, estas obras quedarán finalizadas”.

Entre los trabajos por finalizar se destacan las escaleras que conectan el barrio San Martín, desde calle Cnel. Goyechea, con el barrio Centro, en el sector de intersección de avenidas Patricias Argentinas y Fascio; y la conexión peatonal entre los barrios Belgrano y Centro, ubicada a la altura de avenida Fascio esquina calle Lavalle, que vincula con calle Santa María de Oro, en Belgrano.

En ambos sectores, así como en el caso de las escaleras que vinculan los barrios Ciudad de Nieva y Centro, se dieron reparaciones de estructura y obras para mejora de desagües; asimismo, fueron visibilizados los accesos, dotándolos de señalética y estructuras de seguridad, adicionadas barandas nuevas y se provee de nuevas luminarias led con protección antibandálica para el alumbrado público.