Sistema Integrado de Administración Financiera. Plan de trabajo e-SIDIF: reunión con órganos rectores de Provincia y Nación

El sistema «e-SIDIF» es una nueva metodología informática que permite la integración de los datos para disponer de información confiable y en tiempo real.

En instalaciones del Ministerio de Hacienda de Jujuy se realizó una reunión de planificación para el despliegue del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), de la que participaron los principales referentes de los órganos rectores provinciales y del proyecto.

Asimismo, bajo modalidad virtual, se sumaron responsables a nivel Nación, en representación de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera (PROFIP) y Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF).

En este marco, la subdirectora de Presupuesto, Silvia Saman, brindó detalles del encuentro, en el que se abordó el estado de situación actual y se revisó el grado de avance, compromisos asumidos y tareas pendientes. Respecto a éstas últimas, se hizo mención a ítems como el Proyecto de Decreto de Clasificadores Presupuestarios, Informe de Particularidades, Reingeniería de Procesos, Definición de la Estructura Presupuestaria, Implementación del Módulo Cuenta Única del Tesoro (CUT) / Bancos y Plan de Capacitación.

Como parte de la ruta operativa para el segundo trimestre de 2026, la profesional destacó la definición de los ejes de trabajo para este período, distinguiendo acciones prioritarias, responsables institucionales y próximos hitos de implementación.

Por último, en cuanto al Plan de Trabajo 2026–2027, se hizo la presentación de la planificación general del Proyecto, teniendo en cuenta el cronograma de tareas por trimestre.

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