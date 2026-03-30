Trámites digitales . Cinco portales municipales se suman a TuJujuy

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y la ministra Isolda Calsina, se presentó el Programa de Transformación Digital para Municipios. Se incorporan El Carmen, La Mendieta, La Quiaca, Palma Sola y Perico al Portal de Trámites Unificados.

El Gobierno de Jujuy presentó Cinco Portales Municipales, en el marco del Plan de Modernización del Estado, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina.

Durante la jornada, la ministra anunció la incorporación de El Carmen, La Mendieta, La Quiaca, Palma Sola y Perico al Portal de Trámites Unificados TuJujuy, ampliando así la red de servicios digitales en toda la provincia.

Esta iniciativa fortalece una gestión pública más ágil, moderna y accesible, permitiendo que los ciudadanos, con una única cuenta en www.tu.jujuy.gob.ar, puedan realizar trámites tanto provinciales como municipales, tales como solicitar turnos, iniciar reclamos o acceder a consultas de actividades.

Asimismo, a través de la sección “Tus gestiones”, los usuarios podrán seguir en tiempo real el estado de sus trámites, mejorando la transparencia y la experiencia ciudadana.

El gobernador Carlos Sadir afirmó: “Venimos trabajando con esfuerzos en la modernización del Estado junto a la ministra Calsina y su equipo, para despapelizar, disminuir la burocracia y hacer más fácil la vida a la gente”.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina destacó: “La tecnología viene a simplificar la vida de los vecinos. A través del portal TuJujuy, pueden acceder de manera ágil a trámites y servicios sin necesidad de trasladarse, lo que significa ahorro de tiempo y reducción de costos.”

La implementación de estas políticas de modernización en los municipios se alinea con los objetivos del Gobierno Provincial de consolidar una administración eficiente, cercana y orientada al ciudadano, elevando la calidad en la prestación de los servicios públicos.

De este modo, se fortalecen los vínculos de cooperación entre provincia y municipios, promoviendo el uso estratégico de tecnologías aplicadas a la gestión pública y acercando el Estado a la ciudadanía.