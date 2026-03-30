Vivienda. Publicaron los resultados del segundo sorteo de 288 Departamentos del IVUJ en Alto Comedero

El sorteo fue realizado y transmitido online el pasado 13 de marzo. Establece un orden de prelación/prioridad para analizar los legajos de los/las postulantes inscriptos/as y adheridos/as en la operatoria mencionada.

En el sitio web oficial ivuj.gob.ar ya se pueden consultar los resultados de la Segunda Etapa del Sorteo Público de Orden de Prelación de “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”, el cual fue realizado y transmitido online el pasado 13 de marzo. Es importante mencionar que hay un periodo para observaciones y/o denuncias al mencionado resultado.

Cabe mencionar que, la Segunda Parte del Sorteo estuvo destinada a familias inscriptas y adheridas online a dicha operatoria público – privada que lleva adelante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ). Para consultar el listado de orden de prelación de esta Segunda Etapa las personas interesadas deberán ingresar a ivuj.gob.ar, luego a la sección “Publicaciones Oficiales” y elegir «Listados según programas», también en la sección “288 Departamentos”, podrán ver y descargar el listado mencionado.

Además, la transmisión en vivo de la segunda etapa del Sorteo también está publicada en el canal YouTube del IVUJ: youtube.com/@IVUJVivienda (sección “En directo”). En esa oportunidad, estuvieron presentes el directorio del IVUJ integrado por su presidente, José Luis Paiquez; y los vocales técnico y social, Sergio Soria y Marcelo García, respectivamente, y fue supervisado por la escribana Carla Ellemberg, de Escribanía de Gobierno.

El Sorteo que realiza el IVUJ establece un orden de prelación/prioridad para analizar los legajos de los/las postulantes inscriptos/as y adheridos/as en la operatoria mencionada, quienes obtienen un número de orden de prelación para que sus legajos sean evaluados y determinar su aptitud para ser o no adjudicatario/a, debiendo cumplir con requisitos específicos, los cuales están disponibles en el sitio web del Instituto.

En octubre del 2025, el IVUJ ya realizó un primer sorteo público para esta operatoria, se estableció un orden de prelación para 700 postulantes, y un gran porcentaje no cumple con los requisitos establecidos para este programa, por lo cual se habilitó una nueva instancia de Sorteo Público para los 288 Departamentos, con las familias postulantes inscriptas y adheridas online que no resultaron en aquel primer sorteo.

288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero, es una operatoria del IVUJ que plantea la coparticipación de los sectores público – privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto, se edifican en el sector 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y a la fecha cuentan con más del 26% de avance de obra.