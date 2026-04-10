Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: acreditación para San Salvador de Jujuy, Perico y Palpalá

La acreditación bancaria se realizó a través de la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares WhatsApp Macro BancoChat, la cual ya se encuentra disponible para la compra de productos de la canasta básica.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que este viernes 10 de abril, se concretó la acreditación bancaria del programa “ Comer en Casa”, destinada a los titulares de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

En el marco de las políticas alimentarias provinciales, el Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante el programa “Comer en Casa”, que pertenece al Plan Social Nutricional Provincial, con el objetivo fundamental de asegurar la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, de las tres localidades de Valles.