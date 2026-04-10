Avanza la evaluación de proyectos de Educadores Comunitarios para el ciclo 2026

La instancia, que involucra a aproximadamente 500 educadores, comenzó con la presentación de proyectos y documentación requerida durante los primeros días de marzo.

El Ministerio de Educación de Jujuy continúa con el proceso de evaluación de los proyectos presentados por Educadores Comunitarios, en el marco de las políticas socioeducativas previstas para el ciclo lectivo 2026. Se lleva adelante un análisis integral que contempla la evaluación de perfiles, condiciones de idoneidad y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades establecido por la normativa vigente.

En cuanto a la situación administrativa, se informó que el esquema de pago mantiene su modalidad habitual, con acreditación prevista para el mes de mayo y retroactividad a los meses de marzo y abril.

La directora de Educación Comunitaria, Ángeles Carrazana, destacó que el objetivo es “realizar un seguimiento real de los proyectos y asegurar que cada propuesta responda a las necesidades concretas de las comunidades”.

El proceso se desarrolla a través de las distintas áreas de gestión, en línea con las políticas prioritarias que promueven la inclusión educativa, la alfabetización —tanto en lectura como en matemática— y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.