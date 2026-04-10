Complejo Ministerial. Capacitaron a más de 200 instituciones en la carga del sistema SINIDE-SGE

Las instancias de capacitación se desarrollaron los días miércoles y viernes, en doble turno, en el Complejo Ministerial de Educación, con la participación de 224 instituciones educativas de los niveles obligatorios de toda la provincia.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, llevó adelante durante el mes de marzo jornadas de capacitación y acompañamiento para la actualización de datos en el sistema SINIDE-SGE, con el objetivo de completar el cierre del ciclo lectivo 2025 (promoción) y actualizar la matrícula inicial correspondiente al período 2026.

Durante los encuentros, el equipo técnico del área de Sistemas de Información trabajó de manera personalizada con aquellas instituciones que aún no habían completado el cierre del período 2025, con el objetivo de regularizar su situación y habilitar la apertura del ciclo 2026. En este sentido, se destacó que la totalidad de las instituciones asistidas logró cumplir con ambos procesos.

Las capacitaciones se desarrollaron bajo una modalidad práctica, favoreciendo un aprendizaje significativo y promoviendo mayor autonomía en el uso del sistema, así como un seguimiento sostenido a lo largo del año.

Desde la cartera educativa señalaron que estas acciones resultaron altamente satisfactorias y permitieron consolidar canales de comunicación directa entre las instituciones y los equipos técnicos, quienes continúan disponibles para atender consultas y resolver posibles inconvenientes.

Finalmente, destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a optimizar la calidad y consistencia de la información en los sistemas de gestión, fortaleciendo la planificación, el monitoreo y la toma de decisiones en el ámbito educativo provincial.