Prevención activa. Salud continúa con jornadas de descacharrado para evitar dengue y chikungunya

Del 13 al 17 de abril, equipos de salud recorrerán barrios de San Salvador con operativos focalizados.

En la ciudad Capital, el Gobierno de Jujuy, a través de los equipos de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud, llevará adelante recorridos programados entre el 13 y el 17 de abril en distintos sectores priorizados según la vigilancia epidemiológica. Estas intervenciones incluyen el retiro de potenciales criaderos, la sensibilización puerta a puerta y acciones de promoción para interrumpir la reproducción del mosquito transmisor.

De manera complementaria, el despliegue técnico-sanitario se articula con el monitoreo territorial, la planificación focalizada y la vigilancia epidemiológica permanente para la detección temprana de cuadros febriles, destacando el rol activo de vecinos y vecinas en el cuidado de la salud comunitaria.

13/04: CAPS Eva Perón – barrio 370 Viviendas

14/04: CAPS Victoria Cruz – sector 30 Hectáreas

15/04: APS Hospital Snopek – sector B6

16/04: CAPS René Favaloro – etapas de Tupac Amaru

17/04: CAPS San Francisco de Álava – barrio homónimo

Las tareas inician desde las 8:30 horas en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.

Asimismo, la estrategia se replica en toda la provincia mediante un trabajo articulado con municipios, fortaleciendo la prevención del dengue, zika y chikungunya con acciones sostenidas de descacharrado, vigilancia y educación sanitaria.

Desde Salud se recuerda que el compromiso de la comunidad es fundamental: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y alrededores, y permitir el ingreso de los equipos de salud son acciones clave para cuidar la salud de todos.

Para conocer en detalle los recorridos y zonas de intervención, se encuentra disponible el siguiente enlace con los mapas actualizados: https://goo.su/mbXrHL