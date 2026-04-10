Promoción Turística . Jujuy presentó su oferta turística ante 180 agencias en el «Work and Fun» de Paraguay

La premisa, junto al operador Audamar, fue promocionar la oferta turística y captar al mercado internacional.

Con el objetivo de fortalecer el arribo de visitantes regionales, se concretó este viernes una exitosa jornada de oferta turística en la capital paraguaya. El encuentro permitió convocar a más de 180 agencias de viajes y presentar la diversidad cultural, destacando la conectividad que facilita la llegada del turista paraguayo hacia los paisajes jujeños durante todo el año.

Durante el evento, la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein, resaltó la importancia de la acción conjunta con el operador Audamar para comercializar el destino. «Nuestro objetivo es fortalecer los vínculos comerciales y brindar datos que faciliten la venta, asegurando que el agente paraguayo tenga las herramientas para ofrecer Jujuy como una opción competitiva», señaló la funcionaria tras la presentación especial.

La actividad en Paraguay, realizada junto a otros destinos nacionales y prestadores de servicios, permitió orientar la información hacia oportunidades de negocio sostenibles. Mediante estas presentaciones técnicas ante los profesionales locales, se busca potenciar la comercialización de los productos jujeños, reafirmando la presencia y el liderazgo de la provincia en el mercado del Cono Sur.

Esta jornada forma parte de una línea de trabajo que busca consolidar el crecimiento del sector ante la demanda extranjera. Al integrar la propuesta con estrategias de venta directas y efectivas, se garantiza un posicionamiento sólido de los servicios turísticos y la diversidad cultural de la provincia, resaltando la identidad y el potencial de las cuatro regiones en el escenario regional.