Salud Digital. Teleodontología: Jujuy marca un modelo que trasciende fronteras

El servicio permite realizar la primera consulta odontológica de manera virtual, facilitar el acceso y orientar el tratamiento con derivación al centro de salud más cercano.

La teleodontología es una estrategia que consolida a Jujuy como referente en innovación sanitaria y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de quienes más lo necesitan. La misma inició durante la pandemia en 2020 y, no solo se sostuvo en el tiempo, sino que se fortaleció como una política pública clave para garantizar el acceso a la salud bucal en todo el territorio.

Desde su implementación, «la teleodontología en Jujuy no se detuvo y se consolidó como una experiencia innovadora, con características únicas que posicionan a la provincia a nivel nacional e incluso internacional. Se trata de una línea de trabajo poco frecuente a nivel global, que demuestra la capacidad del sistema público para generar soluciones concretas, sostenidas y con impacto directo en la comunidad», expresó el referente provincial de Salud Digital, Augusto Ittig.

A través de esta modalidad, las personas pueden realizar una primera consulta desde su celular o con el acompañamiento del equipo de salud en el CAPS más cercano. Una vez realizada la conexión online, el profesional odontólogo evalúa cada caso, recaba datos clínicos y orienta al paciente según su necesidad, gestionando la derivación al efector correspondiente. Esto permite optimizar tiempos, evitar traslados innecesarios y mejorar la respuesta del sistema.

Además, el servicio posibilita el seguimiento y acompañamiento continuo con recomendaciones preventivas, técnicas de higiene bucal y pautas de cuidado, fortaleciendo la promoción de la salud y la detección temprana.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, a través de la plataforma de Asistencia Virtual disponible en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/