Gastón Millón acompañó la presentación del monitoreo «A 5 años de la Ley Iara en Jujuy”

El monitoreo recolectó testimonios de funcionarias públicas, referentes del movimiento de mujeres y usuarias del sistema, con el fin de elaborar un diagnóstico sobre el estado actual de aplicación de la Ley N 6.186 de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género en Jujuy. Sancionada en octubre del 2020 y publicada en abril del 2021, esta norma marcó un hito en el diseño de políticas públicas en todo el territorio provincial.

En este sentido, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, destacó: «Fuimos invitados a la presentación de un análisis de la situación a 5 años del dictado de la Ley Iara, una ley fundamental, como acaban de reconocer fue un antes y un después a partir de la concientización y la institucionalización de todas estas acciones para combatir la violencia de género, y también todo lo que aún falta”.

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El edil radical subrayó la importancia de la evaluación técnica: «Es un análisis muy objetivo que realmente hay que tomar en cuenta y seguir trabajando en esto, porque entendemos que es un trabajo constante. No se logra nada con solo dictar una Ley, como todos nosotros sabemos, una vez que se dicta una norma es necesario ver cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve en la comunidad, para identificar elementos a mejorar. Si bien el impacto fue positivo porque hubo muchos cambios y mejoras, todavía falta”.

Respecto a la articulación de las instituciones de la sociedad civil con el Estado, Gastón Millón resaltó: «Es fundamental, siempre digo que el Estado necesita a la sociedad civil, si no articulas con la sociedad civil te quedas con un Estado prácticamente aislado. Entonces, que se pueda ver desde este tipo de instituciones que es lo que está bien, que es lo que está mal, qué es lo que falta, es una parte, ahora falta que el Estado tome toda esta información para poder volcar y mejorar”.

Por su parte, la Lic. Verónica Aramayo, integrante de la Fundación Siglo 21 y coordinadora del proyecto, recordó que la Ley Iara nació de la escucha activa de las organizaciones. No obstante, hizo hincapié en los puntos críticos que reveló el estudio.

«Necesitamos que esa articulación continúe principalmente en puntos claves que señalamos en el monitoreo, como es lo presupuestario. Es decir, no solo la información pública de qué recurso se destina para abordar la violencia de género, sino que participen las organizaciones de mujeres en la definición de las demandas para lograr políticas más eficientes a través de un presupuesto participativo, y claro, informado a la comunidad, para que podamos incidir y generar políticas más eficaces y eficientes”, finalizó.