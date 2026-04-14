Accesibilidad. Turnos para examen psicofísico en el CEN podrán pedirse desde el portal TuJujuy

La solicitud también puede realizarse a través del call center de Salud 0800 777 7711.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que a partir del lunes 13 de abril estará a disposición la solicitud de turnos para Examen Psicofísico en el Centro de Especialidades Norte (CEN) de la capital jujeña a través del portal TuJujuy, mientras continúa vigente también la solicitud a través del call center 0800 777 7711 de lunes a viernes de 13 a 19 horas.

Para realizar el Examen Psicofísico en el CEN, la persona se debe cumplir los siguientes requisitos:

• Concurrir 10 minutos de las 6 de la mañana para el ingreso por calle Independencia. Ante cualquier eventualidad, la tolerancia es hasta horas 6:30.

• Presentar formulario por duplicado con datos personales completos y DNI; abonar arancel ($35.000 combo básico); cumplir con ayuno de más de 8 horas y entregar muestra de primera orina del día en frasco esterilizado.

Tras completar el circuito de atención, una vez retirados todos los resultados de cada especialidad, la persona podrá realizar el examen clínico los días martes, miércoles y jueves en el horario 7 a 9 horas. Luego, deberá presentarse en ventanilla de Psicofísico con todos los resultados físicos.