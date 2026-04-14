Proyección internacional. El Tren Solar de la Quebrada promocionó sus servicios en Brasil

El Tren Solar participó de un encuentro con operadores y agencias de viajes del país vecino, donde se presentó como una de las experiencias más innovadoras del pais.

En el marco de las acciones de promoción turística internacional, el Tren Solar de la Quebrada participó del workshop con operadores y agencias de viajes de Brasil, donde se presentó como una de las experiencias más innovadoras y sostenibles del pais.

El encuentro contó con la participación de Sebastián Luna, gerente de operaciones del Tren Solar, quien expuso el rol estratégico del tren dentro del desarrollo turístico de Jujuy, destacando su impacto en la conectividad de la Quebrada, la generación de experiencias diferenciales y su contribución a un modelo de turismo sostenible.

“Brasil es un mercado estratégico para Jujuy, no solo por su volumen sino por el interés creciente en experiencias auténticas y sostenibles. En ese sentido, el Tren Solar de la Quebrada se posiciona como una propuesta diferencial, que combina innovación, paisaje y cultura en un recorrido único. Para nosotros, es clave fortalecer estos vínculos con operadores brasileños, porque son quienes acercan al visitante a vivir Jujuy de una manera distinta, con el tren como puerta de entrada a la Quebrada”, destacó Sebastián Luna.

Durante la jornada, se compartieron las propuestas que actualmente forman parte de la oferta del tren, así como también los nuevos productos previstos para 2026. Entre ellos, se destacaron experiencias como “Cielo en Movimiento”, una propuesta que invita a descubrir la Quebrada desde una perspectiva sensorial y nocturna, y el “Tren del Vino”, una iniciativa que integrará turismo, cultura y producción regional en un recorrido único.

Estas nuevas propuestas se sumarán a las experiencias ya consolidadas del Tren Solar, ampliando la oferta turística de la provincia y fortaleciendo su posicionamiento en mercados internacionales clave como el brasileño.

La participación en este tipo de encuentros permite consolidar vínculos estratégicos con operadores internacionales, potenciar la llegada de visitantes extranjeros y continuar posicionando a Jujuy como un destino innovador, sustentable y de calidad a nivel global.