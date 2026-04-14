Sistema público. Invitan a encuentro informativo sobre la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 2026

La presente convocatoria dispone de cupos para profesionales en Musicoterapia, Psiquiatría, Educación para la Salud, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Enfermería, Comunicación Social y Psicología.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que cuenta en el sistema provincial con la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), que apunta a facilitar abordaje desde la comprensión integral en los diferentes niveles de atención sumando profesionales de Musicoterapia, Psiquiatría, Educación para la Salud, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Enfermería, Comunicación Social y Psicología.

La presente convocatoria dispone de cupos para profesionales de las diferentes carreras quienes, tras las instancias evaluativas, accederán a la formación en servicio con dedicación exclusiva y en modalidad remunerada. Las clases teóricas y prácticas incluyen la formación disciplinar e interdisciplinaria acompañando el trayecto con rotaciones por diferentes niveles de complejidad del sistema público de salud incluyendo la posibilidad de realizar experiencia en diferentes localidades jujeñas.

En ese marco, la cartera sanitaria invita a interesados a una reunión informativa para conocer modalidad de ingreso 2026, organización de la RISAM, experiencia formativa interdisciplinaria, espacios de rotación y formación y diálogo con equipos de Coordinación, Jefatura e Instructores este miércoles 15 de abril a horas 16 a través de la plataforma Zoom accediendo con los siguientes datos:

• ID de reunión: 819 1566 0124

• Unirse mediante SIP: [email protected]

Por consultas, se encuentra a disposición el correo electrónico: [email protected]