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Lanzamiento. Educación pone en marcha los Juegos Deportivos Escolares en Jujuy

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Educación pone en marcha los Juegos Deportivos Escolares en Jujuy

Será en el estadio Federación de Básquet y contará con la participación de 100 instituciones educativas y la presencia de alrededor de 2.000 estudiantes.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, anunció la apertura de los Juegos Deportivos Escolares, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril a las 9 horas en el estadio de la Federación de Básquet.

La propuesta contará con la participación de 100 instituciones educativas y la presencia de alrededor de 2.000 estudiantes provenientes de distintos puntos de la provincia, consolidándose como un espacio de encuentro, integración y promoción del deporte.

En ese marco, la titular de la cartera educativa destacó la importancia de extender esta iniciativa a todo el territorio provincial, abarcando las siete regiones de Jujuy, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la práctica deportiva.

Asimismo, Teseira subrayó que los Juegos Intercolegiales se enmarcan en dos ejes centrales de la política educativa: la educación inclusiva y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los estudiantes.

En este sentido, remarcó que el deporte constituye una herramienta fundamental para promover valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia, contribuyendo al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

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