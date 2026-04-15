Presentaron el Proyecto Matteo, una iniciativa educativa con enfoque climático y territorial

La propuesta se desarrolla a partir de un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y está destinada a instituciones educativas de gestión pública y privada de todos los niveles.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, presentó en el Complejo Ministerial el Proyecto Matteo, una propuesta de educación científico-climática con extensión universitaria destinada a instituciones educativas de gestión pública y privada de todos los niveles, con participación abierta a los municipios mediante convenios con la cartera educativa.

En ese marco, la titular de la cartera educativa explicó que la iniciativa se desarrolla a partir de un convenio con la Universidad de Córdoba, y destacó su carácter integrador. “El Proyecto Matteo es una propuesta de educación científico-climática que cuenta con extensión universitaria. Está dirigido a todas las escuelas de gestión pública y privada de todos los niveles, incluidos los municipios, que a través del Ministerio de Educación pueden adherirse y participar”, expuso.

Asimismo, Teseira subrayó que uno de los principales objetivos del programa es generar información clave para la planificación de políticas públicas. En este sentido, detalló que se trabajará con sistemas de medición hídrica, como fluviómetros, que permitirán relevar datos sobre caudales de agua. “Esto nos brinda herramientas para planificar y ejecutar obras hídricas en la provincia”, afirmó.

La ministra también señaló que el proyecto cuenta con antecedentes de implementación en los últimos dos años, y que la actual gestión busca ampliar su alcance: “estamos trabajando para que esta iniciativa sea más extensiva, llegando a todos los niveles educativos e incorporando a los municipios”.

Finalmente, invitó a las instituciones educativas a sumarse a la propuesta, destacando su impacto estratégico. “Convocamos a todas las escuelas a formar parte de este proyecto. Es una gran iniciativa que permitirá generar datos fundamentales para nuestra provincia”, cerró.