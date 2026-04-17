Gestión. Amenazas en escuelas: el Gobierno de Jujuy despliega medidas y advierte consecuencias legales

Con intervención inmediata, el Gobierno de Jujuy refuerza controles, activa protocolos y pide el compromiso de las familias para prevenir situaciones de riesgo.

Ante la circulación de amenazas vinculadas a presuntos tiroteos y advertencias de bomba en instituciones educativas de la provincia, el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Jujuy, y el Ministerio de Educación informan que se activaron de manera inmediata los protocolos vigentes, priorizando la prevención y el resguardo de la comunidad educativa.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, indicó que se actúa de forma preventiva y en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación, que ya dispuso medidas investigativas y preventivas. En ese marco, se llevan adelante operativos en distintos establecimientos, incluyendo evacuaciones cuando corresponde, sin que hasta el momento se hayan encontrado elementos vinculados a situaciones de riesgo.

Asimismo, remarcó que toda amenaza, intimidación o incitación al desorden público constituye un delito y será sancionada conforme a la normativa vigente. Estas situaciones implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales del Estado, por lo que se advierte que las falsas amenazas —incluidas aquellas difundidas como bromas en redes sociales— también son penalmente sancionables.

Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Teseira, señaló que desde el primer momento se actuó de manera inmediata y avanzando con un abordaje articulado junto a los ministerios de Seguridad y Salud.

En ese sentido, explicó que se trabaja de manera sostenida en la incorporación de nuevas acciones que serán anexadas al protocolo vigente (Resolución N° 7621), el cual regula las intervenciones ante situaciones que requieren resguardo y prevención.

Además, indicó que se dispuso reforzar las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo la presencia de equipos docentes, el rol de preceptores y el acompañamiento de los equipos directivos, a través de lineamientos enviados a supervisores y directivos.

La ministra también convocó a las familias a asumir un rol activo en este contexto, reforzando el diálogo, la cercanía y el seguimiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el control sobre el uso de redes sociales y los elementos que trasladan a las instituciones. “El cuidado debe ser una construcción conjunta entre escuela y familia”, remarcó.

Asimismo, subrayó que se trata de una problemática que no es exclusiva de la provincia, sino que se replicó en otras jurisdicciones del país y del mundo, lo que exige extremar los cuidados sin restar seriedad a cada situación. En ese marco, llevó tranquilidad a la comunidad, asegurando que el Ministerio de Educación trabaja de manera activa y sostenida.