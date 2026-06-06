Casa de Gobierno se iluminó en adhesión a tres fechas significativas

El palacio gubernamental modificó sus colores para adherirse a las campañas del Día de la República Italiana, la Semana de la Seguridad Vial y el Día Mundial del Ambiente.

En el marco de una serie de actividades institucionales y de integración cultural, la fachada de Casa de Gobierno lució colores diferentes al modificar su iluminación exterior para adherirse de manera consecutiva a tres fechas de gran relevancia social.

La agenda especial comenzó con la conmemoración del Día de la República Italiana y del Inmigrante Italiano, impulsada por la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.

Con el objetivo de rendir homenaje a la colectividad y estrechar lazos históricos, la fachada del edificio se ornamentó con los colores de la bandera italiana (verde, blanco y rojo) durante los días 2 y 3 de junio.

De forma paralela, el edificio gubernamental se sumó activamente a las actividades programadas por la Semana de la Seguridad Vial, una campaña de alcance masivo coordinada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad. Desde el 1 y hasta el 10 de junio, la estructura externa se tiñe de color amarillo.

Esta acción busca consolidar un símbolo urbano que funcione como un gesto de memoria hacia las víctimas de siniestros viales y sus familias, evidenciando el compromiso del Estado en el abordaje prioritario de esta problemática.

Finalmente, el cuidado de la casa común también tuvo su lugar. Por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el viernes 5 de junio las luminarias se activaron con el color verde, para conmemorar el Día Mundial del Ambiente.

Con este despliegue de luces, se procura potenciar de manera visual y colectiva las tareas de sensibilización, concientización y preservación del entorno natural.