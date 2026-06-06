Prevención de la violencia digital. «Protección digital»: Lourdes Navarro participó de la jornada de prevención de grooming

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades formó parte del encuentro destinado a jóvenes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

Se desarrolló la jornada de “Protección digital: Reconocer y prevenir el Grooming” con la participación de la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, lo que permitió brindar información para la detección de situaciones de riesgo.

La misma organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Seguridad estuvo destinada a estudiantes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) con la finalidad de brindar herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de grooming y otras formas de violencia que pueden producirse en entornos digitales.

En la oportunidad se abordaron conceptos vinculados a los riesgos presentes en internet y redes sociales, poniendo énfasis en la importancia de reconocer señales de alerta, fortalecer las estrategias de autocuidado y fomentar la construcción de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

El grooming constituye una de las formas de violencia digital que afecta principalmente a las infancias y adolescencias, mediante acciones de manipulación y engaño realizadas por personas adultas a través de plataformas digitales con fines de abuso o explotación.

En este sentido, la prevención, la información y la capacitación resultan fundamentales para promover el uso responsable y seguro de las tecnologías garantizando la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La jornada se realizó de manera articulada junto a organismos provinciales comprometidos con la promoción de derechos y la seguridad digital, fortaleciendo el trabajo interinstitucional para construir comunidades más informadas, seguras y libres de violencia con el compromiso sostenido en la generación de acciones de sensibilización y prevención en todos los entornos.

Participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández.