El municipio conmemoró el Día del Ambiente con un “Eco Encuentro” en el Multiespacio Mariano Moreno

En el Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de las diferentes áreas de gestión ambiental, desarrolló en el Multiespacio Mariano Moreno una jornada informativa y de concientización, denominada “Por el Clima, Ya”, durante la cual se compartieron diversas experiencias relacionadas a la protección de los recursos naturales y el cuidado del ambiente.

La actividad, que se convirtió en una plataforma para la participación ciudadana y la divulgación de acciones para la protección de nuestro ambiente, permitió el encuentro de diferentes instituciones estatales y privadas que, a través de 18 stands, presentaron a los vecinos las acciones que vienen desplegando para abordar y mitigar las diferentes problemáticas que atentan contra el ambiente y la biodiversidad. A la vez, se propuso un conversatorio del que participaron representantes de distintos organismos y especialistas que abordaron algunas de las principales causas que atentan contra la calidad de los entornos, y las iniciativas desplegadas para el cuidado ambiental.

Al reseñar lo acontecido, la secretaria de Planificación y Ambiente de la municipalidad, Adriana Díaz, dijo, “tenemos un Eco Encuentro, que es una modalidad que estamos utilizando ahora para llegar a los distintos barrios y distritos con una variedad de conocimientos que nos brindan la Universidad, el municipio y algunas empresas privadas, y también emprendedores que realizan actividades sostenibles”. “A la vez tenemos una charla con distintos representantes que nos hablan de las problemáticas ambientales, los servicios ambientales y sobre todo el conocimiento de nuestro ambiente para su cuidado”, agregó.

Al aludir a las políticas que despliega el municipio, mencionó, “tenemos distintas áreas que tienen objetivos específicos como las áreas de Cambio Climático, Economía Circular, Gestión Ambiental y Parque Botánico con reservas naturales, y cada una acciona sobre todo en el tema educación y mitigación, y cuidado del medio ambiente”.

Marcelo Molina, director de Economía Circular, señaló que el evento permitió conmemorar el Día del Ambiente, que en el presente periodo tuvo como consigna, “Por el Clima, Ya”. Con acuerdo a ello, explicó, “hemos hecho esta jornada para poder intercambiar conceptos, experiencias a través de 18 stands en los que están empresas, emprendedores y particulares que tienen sus propias experiencias con respecto al ambiente”. A la vez, acotó que algunos de los participantes abordaron temas específicos que permiten, “interiorizarnos y saber un poco más sobre cómo defender el ambiente y el clima fundamentalmente para seguir desenvolviéndonos de una forma natural”.

Otra de las áreas municipales que participó de la convocatoria fue el Parque Botánico “Barón Schuel”, cuya directora, Marcela Gaspar, comentó, “estamos aquí para mostrar lo que es el Parque, que es una reserva natural, y a la vez para hacer educación ambiental que es lo que hacemos todos los días”. Resaltó que además de mostrar “la diversidad de las Yungas y el significado de tener una reserva natural en pleno centro de San Salvador de Jujuy”, se presentaron, “todas las acciones que desarrollamos diariamente para preservar y conservar y abordar la temática de la sustentabilidad”.

Por su parte, Cristina Remondegui, a cargo de la Coordinación de Cambio Climático, precisó que el equipo técnico de dicha área participó del conversatorio exponiendo los trabajos realizados como, por ejemplo, la herramienta educativa “Ciencia Ciudadana”. Por otro lado, destacó la importancia de otras iniciativas, como la “guía de árboles nativos para la restauración de eco sistemas”, y la “huella de carbono personal”, que permite medir el impacto de las actividades cotidianas sobre el ambiente. Además, puso de relieve el trabajo en torno al “inventario de gases de efecto invernadero” que se elabora cada dos años. A partir de las políticas desplegadas, afirmó que, “somos uno de los pocos municipios que cuenta con un plan local de acción climática que es una hoja de ruta para reducir las emisiones de dióxido de carbono y para reducir la vulnerabilidad y el riesgo climático”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/pJrcwFBy6nE