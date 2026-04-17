Jura. Asumieron los nuevos secretarios de Gobierno y de Trabajo y Empleo

Andrés Lazarte juró como secretario de Gobierno, en tanto que Freddy Berdeja es el flamante secretario de Trabajo y Empleo. Carlos Sadir encabezó el acto.

El gobernador Carlos Sadir encabezó acto de asunción de Andrés Lazarte como secretario de Gobierno y Freddy Berdeja como secretario de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, ocasión en la que ponderó el compromiso y trabajo por el bienestar de los trabajadores por parte de ambos funcionarios designados.

Sadir, en principio, destacó la importancia de los nuevos cargos asumidos por parte de Lazarte y Berdeja, quienes trabajaron arduamente en beneficio de los trabajadores tanto del sector estatal como privado.

El mandatario provincial recordó que ambos demostraron capacidad y compromiso en sus funciones y expresó confianza en que continuarán realizando un gran trabajo. En ese sentido, Sadir enfatizó la colaboración y el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y trabajadores.

Además, agradeció a los ministros por su labor y les deseó éxito en sus nuevos roles a los flamantes funcionarios, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por la comunidad.

El flamante Secretario de Gobierno, Andrés Lazarte, señaló que su objetivo principal es establecer un nexo efectivo entre el Ejecutivo, las municipalidades, la Legislatura y las organizaciones sociales.

Reconoció la importancia de trabajar arduamente para continuar con las políticas públicas ya implementadas por el ministro Normando Álvarez García y reforzar el diálogo con las sociedades intermedias.

Por último, Lazarte enfatizó que la política debe estar vinculada a la gestión y a la obtención de resultados concretos, y en asegurar que las políticas lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, fortaleciendo la colaboración entre los distintos poderes y comisiones municipales.

Freddy Berdeja, designado como secretario de Trabajo y Empleo, expresó que busca poner en valor a los trabajadores en un contexto nacional complicado, marcado por políticas gubernamentales que afectan al sindicalismo.

Puso de relieve la importancia de establecer un diálogo abierto para abordar no solo las condiciones salariales, sino también las condiciones laborales, incluyendo la erradicación de la violencia en el trabajo.

Berdeja anunció que la Secretaría será de puertas abiertas, con disponibilidad para atender a todos los sindicatos, lo que representa un primer paso hacia la mejora de la situación laboral en la provincia.

Asistieron también al acto que se concretó en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno los ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Normando Álvarez García; de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; y de Minería, José Gómez; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti; dirigentes sindicales; familiares de los designados funcionarios e invitados.