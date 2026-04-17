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La Legislatura dio inicio al Ciclo Cultural 2026 con un homenaje musical a San Salvador de Jujuy

Jujuy

En el marco del 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, la Legislatura provincial dio inicio al Ciclo Cultural 2026 con un homenaje a la identidad de la Tacita de Plata a través de la música. La actividad fue organizada por la Comisión de Cultura y Turismo con el objetivo de promover las distintas expresiones artísticas, acercándolas tanto a la comunidad como a los trabajadores de la institución.

La apertura del ciclo tuvo como momento central la presentación de la Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos de la Escuela Superior de Música, y se llevó a cabo en el Hall de la Legislatura ante la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, y de la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, Mariela Ortiz. También participaron los legisladores Omar Gutiérrez, Diego Cruz, Santiago Jubert, Matías Paterno, María Laura Tomé Gámez, Patricia Ríos, Mario Lobo, Noemí Isasmendi, María Teresa Agostini y Alejandra Mollon, junto a autoridades de la institución y público en general.

 

Durante la ceremonia, el vicegobernador Bernis destacó la importancia de abrir estos espacios culturales dentro del ámbito legislativo. Valoró el trabajo de la Comisión de Cultura y el de su presidenta, y subrayó que la actividad constituye un homenaje a la rica historia cultural de Jujuy, su música, su gente y sus bellezas.

 

La presidenta de la Comisión, Mariela Ortiz, explicó que el ciclo apunta a consolidarse como un espacio permanente de encuentro entre la Legislatura y la comunidad. Indicó que la iniciativa responde a una decisión institucional de visibilizar a los artistas locales y anticipó una agenda sostenida de actividades periódicas, incluyendo propuestas vinculadas a fechas patrias y provinciales.

 

El director de la orquesta, Maximiliano Amante, valoró el espacio brindado y precisó que el conjunto está integrado por alrededor de 89 niños y jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas, quienes se forman en la Escuela Superior de Música desde temprana edad.

 

Destacó que este tipo de presentaciones permiten a los chicos desarrollar su práctica musical y compartir con la comunidad.

Por su parte, Gonzalo Benicio, estudiante de la Escuela de Minas e integrante de la orquesta, expresó su emoción por participar del evento y afirmó que experiencias como esta permiten a los músicos seguir creciendo y disfrutando de lo que hacen.

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