La Legislatura dio inicio al Ciclo Cultural 2026 con un homenaje musical a San Salvador de Jujuy

En el marco del 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, la Legislatura provincial dio inicio al Ciclo Cultural 2026 con un homenaje a la identidad de la Tacita de Plata a través de la música. La actividad fue organizada por la Comisión de Cultura y Turismo con el objetivo de promover las distintas expresiones artísticas, acercándolas tanto a la comunidad como a los trabajadores de la institución.

La apertura del ciclo tuvo como momento central la presentación de la Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos de la Escuela Superior de Música, y se llevó a cabo en el Hall de la Legislatura ante la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, y de la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, Mariela Ortiz. También participaron los legisladores Omar Gutiérrez, Diego Cruz, Santiago Jubert, Matías Paterno, María Laura Tomé Gámez, Patricia Ríos, Mario Lobo, Noemí Isasmendi, María Teresa Agostini y Alejandra Mollon, junto a autoridades de la institución y público en general.

Durante la ceremonia, el vicegobernador Bernis destacó la importancia de abrir estos espacios culturales dentro del ámbito legislativo. Valoró el trabajo de la Comisión de Cultura y el de su presidenta, y subrayó que la actividad constituye un homenaje a la rica historia cultural de Jujuy, su música, su gente y sus bellezas.

La presidenta de la Comisión, Mariela Ortiz, explicó que el ciclo apunta a consolidarse como un espacio permanente de encuentro entre la Legislatura y la comunidad. Indicó que la iniciativa responde a una decisión institucional de visibilizar a los artistas locales y anticipó una agenda sostenida de actividades periódicas, incluyendo propuestas vinculadas a fechas patrias y provinciales.

El director de la orquesta, Maximiliano Amante, valoró el espacio brindado y precisó que el conjunto está integrado por alrededor de 89 niños y jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas, quienes se forman en la Escuela Superior de Música desde temprana edad.

Destacó que este tipo de presentaciones permiten a los chicos desarrollar su práctica musical y compartir con la comunidad.

Por su parte, Gonzalo Benicio, estudiante de la Escuela de Minas e integrante de la orquesta, expresó su emoción por participar del evento y afirmó que experiencias como esta permiten a los músicos seguir creciendo y disfrutando de lo que hacen.