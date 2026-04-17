Seguridad. Sadir tomó juramento a la nueva jefatura de la Policía de la Provincia de Jujuy

El Comisario General Joaquín Carrillo fue designado al mando de la fuerza y asumió como subjefe el Comisario General Federico Méndez.

El gobernador Carlos Sadir designó al frente de la Policía de la Provincia de Jujuy al Comisario General Joaquín Carrillo y como nuevo subjefe al Comisario General Federico Méndez, destacando la confianza en ambos en sus nuevas funciones.

En sus palabras, el mandatario enfatizó la importancia del trabajo diario de la fuerza de Seguridad, como así también hizo hincapié en el compromiso de fortalecer el equipamiento y la capacidad operativa, mencionando la reciente entrega de vehículos y tecnología.

Asimismo, Sadir recordó la reestructuración en la cartera de Seguridad, tras la designación de un nuevo secretario y cambios en la jefatura de Policía, con el objetivo de fortalecer los servicios en la provincia y coordinar esfuerzos con intendentes locales.

Por otra parte, el gobernador indicó que se abordaron las amenazas en escuelas de la provincia, donde se se implementan protocolos de seguridad en colaboración con el Ministerio de Educación para garantizar el resguardo de los estudiantes y de la comunidad en su conjunto.

En este sentido, Sadir solicitó la atención y corresponsabilidad de padres y personal educativo para prevenir actos de violencia.

Estuvieron presentes en el acto que se desarrolló en instalaciones de la Central de Policía de la Provincia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, Federico Otaola; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Gil Urquiola; funcionarios de la cartera de Seguridad; familiares e invitados.