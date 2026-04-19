Acto. San Salvador de Jujuy conmemoró el 433º aniversario de su fundación

Carlos Sadir encabezó la celebración de un nuevo aniversario de la capital jujeña destacando su historia, identidad y el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

San Salvador de Jujuy conmemoró este 19 de abril su 433º aniversario de fundación definitiva, una fecha que invita a reflexionar sobre el proceso histórico que dio origen a la ciudad, marcado por la resistencia de los pueblos originarios y los intentos previos que antecedieron a su establecimiento en el actual valle.

En este marco, se desarrollaron actos oficiales que pusieron en valor la identidad jujeña, el crecimiento de la capital y el compromiso de seguir proyectando su desarrollo.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de las actividades y destacó la importancia de la fecha, resaltando el presente de la ciudad y su proyección a futuro. Asimismo, valoró el trabajo articulado con el municipio y celebró la decisión de avanzar en una demanda histórica vinculada a un espacio público emblemático.

En ese sentido, el mandatario anunció la cesión a la Municipalidad de un predio ubicado en la tradicional “Plaza de los Honguitos”, que hasta el momento figuraba como propiedad del Gobierno provincial. “Se trata de un reclamo de muchos años por parte del municipio, que además es quien cuida y mantiene este espacio, por lo que entendemos que es un acto de justicia transferirlo”, expresó.

La jornada estuvo marcada por un fuerte sentido de pertenencia y la reafirmación del compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas que acompañen el crecimiento de San Salvador de Jujuy, consolidándola como una ciudad en constante desarrollo.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Alberto Bernis, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge, las ministras de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y de Planificación y Modernización, Isolda Calsina; el obispo Daniel Fernández; autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy; diputados provinciales; concejales y referentes de agrupaciones tradicionales.