Deportes. Con presencia del gobernador Sadir, se corrió el trail por el Día Grande de Jujuy en León

Más de 800 corredores participaron de una nueva fecha del programa provincial “Desafío TTT”, impulsado por el Gobierno de Jujuy.

Con el trial Día Grande de Jujuy, la localidad de León fue escenario de una nueva jornada deportiva en el marco del programa provincial “Desafío TTT”, una iniciativa del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, que promueve la actividad física, el turismo y la integración regional.

El evento convocó a más de 800 participantes provenientes de distintos puntos de la provincia y del NOA, consolidándose como una propuesta en constante crecimiento dentro del calendario deportivo jujeño.

La competencia contó con cuatro circuitos debidamente señalizados y adaptados a diferentes niveles: 5 kilómetros (cinta azul) con 200 metros de desnivel positivo; 10 kilómetros (cinta amarilla) con 480 metros; 21 kilómetros (cinta roja) con 1000 metros; y 35 kilómetros (cinta blanca) con un desnivel de 1300 metros, ofreciendo un desafío acorde a las exigencias de cada corredor.

Encabezando el inicio de la competencia, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó la importancia del evento al señalar que “es una propuesta muy relevante organizada por la Secretaría de Deportes, que forma parte de un programa anual compuesto por cinco fechas”. Asimismo, valoró la amplia participación, subrayando que “más de ochocientos corredores, tanto de Jujuy como de provincias vecinas como Salta y Tucumán, reflejan el creciente interés por este tipo de actividades”.

En ese sentido, el mandatario remarcó que “existe una fuerte apuesta al deporte como política pública, abarcando diversas disciplinas y generando espacios de participación e inclusión”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y el crecimiento sostenido del evento y agregó que “Estamos muy felices de vivir una nueva edición en León, con paisajes imponentes y una gran convocatoria. Se completó el cupo previsto de participantes, lo que demuestra el interés que genera este trail”.

Asimismo, destacó el carácter integrador de la competencia, con corredores provenientes de distintas regiones de la provincia; Puna, Quebrada, Yungas y Valles y de provincias como Tucumán, Salta y Santiago del Estero. También resaltó el impacto positivo en el turismo y la participación de emprendedores locales.

Finalmente, Calvetti señaló que esta fecha representa la primera de cinco del calendario anual del programa, anticipando nuevas jornadas que continuarán fortaleciendo el deporte y el desarrollo regional.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez.

15 a 17 años

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

+60 años

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

+60 años

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

+60 años