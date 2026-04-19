El intendente Jorge recibió la visita del embajador de EEUU, Peter Lamelas

En el marco del 433° Aniversario de nuestra ciudad, el intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió la histórica visita diplomática del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. El encuentro destacó por las proyecciones de inversión y la cooperación estratégica en minería y energía, así como el fortalecimiento de los lazos culturales a través del proyecto “Freedom 250”.

La noche de la Serenata a la Ciudad trascendió lo festivo para transformarse en un espacio de consolidación diplomática y económica. El evento contó con la histórica presencia del embajador de Estados Unidos ante nuestro país, Peter Lamelas, quien eligió a Jujuy como su primer destino oficial fuera de Buenos Aires, subrayando el valor estratégico de la región en el escenario global.

Durante la recepción, el intendente capitalino resaltó la importancia de la visita en una fecha tan significativa para los jujeños, recordando la histórica relación entre la ciudad y el país del norte, simbolizada en la Alianza para el Progreso. El mandatario municipal calificó como “un honor para nosotros tener semejante visita”. Asimismo, destacó que la visión de cooperación sigue vigente: “juntos podemos desarrollar consagrando esta unión”.

Por su parte, el embajador norteamericano ante la República Argentina, Peter Lamelas fue enfático al explicar las razones de su visita, priorizando a Jujuy, con fines diplomáticos y de negocios, sobre otros posibles destinos en nuestro país. “Yo quería ir a Salta y Jujuy porque es muy importante para los Estados Unidos, la minería, la energía”, afirmó el diplomático.

El embajador adelantó un panorama optimista para la economía local, señalando que “aquí va a haber muchas inversiones de los Estados Unidos”. Más allá de los recursos naturales, Lamelas resaltó el potencial humano de la provincia:, “lo que me impresionó más no fueron los recursos de Argentina, sino que uno de los más recursos que me impresiona más es la gente”.

La visita también coincidió con el paso por Jujuy del colectivo “Freedom 250”, una iniciativa itinerante que celebra los 250 años de la independencia de los Estados Unidos y los dos siglos de amistad con Argentina. El embajador explicó que el objetivo de este recorrido es “enseñar cómo los Estados Unidos está apoyando a Argentina”.

Con esta visita, San Salvador de Jujuy no solo celebra su rico pasado fundacional, sino que se posiciona como un eje central para la innovación energética, la inversión y el desarrollo estratégico del Cono Sur.