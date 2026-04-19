Sadir y Bernis encabezaron la recepción oficial al embajador de Estados Unidos en Casa de Gobierno

El vicegobernador Alberto Bernis acompañó al gobernador Carlos Sadir en la recepción oficial al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, durante un acto realizado en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, que incluyó posteriormente una reunión en el Salón Fascio.

En la ceremonia, el diplomático fue declarado huésped de honor e invitado oficial, recibió el decreto correspondiente, participó del intercambio de obsequios y firmó el Libro de Oro.

También estuvieron presentes funcionarios provinciales como el ministro de Hacienda y

Finanzas, Federico Cardoso; el ministro de Salud, José Rubén Manzur; el director del SAME, Pablo Jure; y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana.

Posteriormente, Lamelas explicó el objetivo de su visita al norte argentino: Es un placer estar acá, es un honor. Hablé con el equipo que tengo en la embajada, hablamos con Washington DC, y me dijeron que tengo que ir primero en rumbo a Jujuy y después a Salta, y vine aquí primero. Es muy importante esta provincia, sostuvo.

Sobre su experiencia en la provincia, remarcó que la gente aquí me recibió con amor, son muy cálidos, y eso es realmente impresionante.

Asimismo, anticipó que parte de su agenda es un recorrido federal: Voy a recorrer todas las provincias de Argentina, porque Argentina no es solamente Buenos Aires, esto es la verdad del país. Quiero conocer a la gente y ver qué podemos hacer en negocios con los Estados Unidos. Y agregó, en referencia a su agenda cultural en Jujuy: Ayer estuve en la serenata con Los Tekis, cantando un poquito ahí, con el intendente.