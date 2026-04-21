Encuentro. Jujuy refuerza el trabajo interinstitucional para abordar los desafíos en discapacidad

Se desarrolló un encuentro que reunió a organizaciones, profesionales y familias de distintos puntos de la provincia de Jujuy.

En el marco de la reunión mensual de la Mesa de Trabajo con instituciones vinculadas a la discapacidad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, se llevó a cabo un encuentro que reunió a organizaciones, profesionales y familias de distintos puntos de la provincia de Jujuy, incluyendo localidades como Abra Pampa; Humahuaca; Barrancas; San Pedro; Libertador y El Carmen, entre otras localidades.

La jornada tuvo como objetivo central consolidar un espacio de diálogo, escucha activa y construcción colectiva frente a las problemáticas actuales que atraviesan las personas con discapacidad y sus entornos.

Durante el encuentro se abordó el acceso al sistema educativo, especialmente a partir del momento del diagnóstico, identificando barreras estructurales y la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión.

En este contexto, la licenciada Noelia Alonso, psicopedagoga y docente de educación especial, aportó su experiencia en los procesos de inclusión escolar, subrayando la importancia de adaptar los proyectos pedagógicos a las capacidades individuales, promover la autonomía progresiva y reforzar el acompañamiento familiar como eje clave del desarrollo educativo.

Asimismo, se contó con la participación de la Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia y su Familia (Ajupef), que presentó su trayectoria institucional y su rol en la construcción de la legislación vigente en salud mental, junto con un análisis preliminar sobre los posibles alcances del proyecto de modificación de dicha normativa.

En la misma línea, otras organizaciones especializadas aportaron una mirada técnica sobre los posibles impactos de estas modificaciones, evaluando tanto sus oportunidades como los riesgos en términos de garantía de derechos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional vinculado al monitoreo de pensiones no contributivas por discapacidad. Las instituciones manifestaron su preocupación ante posibles efectos regresivos, advirtiendo que estas iniciativas podrían afectar derechos ya consolidados y generar un retroceso en materia de políticas públicas inclusivas.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la elaboración de un documento técnico que integrará los aportes de todas las organizaciones participantes, el cual será elevado a las autoridades correspondientes.

La secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, y la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, destacaron que esta jornada reafirmó la importancia de sostener estos espacios de articulación interinstitucional, donde la escucha, el intercambio y la construcción conjunta se consolidan como herramientas estratégicas para el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y con enfoque territorial.