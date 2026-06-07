SALUD. El ISJ lanzó los Talleres Socioeducativos de Salud 2026 en Humahuaca y La Quiaca

El objetivo de la obra social provincial es acercar herramientas concretas a la comunidad para mejorar la calidad de vida.

En un nuevo paso hacia el fortalecimiento del bienestar integral en cada rincón de la provincia, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) lanzó los Talleres Socioeducativos de Promoción y Prevención de la Salud 2026 en las ciudades de Humahuaca y La Quiaca.

La iniciativa del Directorio de la obra social tiene como propósito acercar herramientas concretas a la comunidad para mejorar la calidad de vida y concientizar sobre el cuidado de la salud.

Al respecto, el vocal segundo del ISJ, Osvaldo González, llamó a todos los afiliados de Humahuaca y La Quiaca a «participar activamente de los talleres», remarcando la importancia de «aprovechar estos espacios para el aprendizaje y la contención».

Asimismo, recalcó «el compromiso del gobernador Carlos Sadir de posicionar la prevención y la promoción de la salud como ejes centrales de gestión».

Por su parte, el vocal del sector pasivo, Alberto Quiroga acompañado por la referente del Área de Promoción de la Salud, Karina Calzadilla, destacó que estos talleres socioeducativos «reafirman el rol del ISJ no solo como un prestador de servicios médicos, sino como un agente activo en el territorio, descentralizando la atención y promoviendo hábitos saludables directamente en los municipios».