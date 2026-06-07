Seguridad. Persecución policial por tierra y aire: detuvieron a un conductor tras un amplio despliegue operativo

La intervención conjunta de efectivos policiales y el seguimiento aéreo realizado por los drones del Sistema de Emergencias 911 permitieron localizar al vehículo y concretar la detención de su conductor tras una peligrosa fuga por distintos sectores de la ciudad.

La intervención coordinada entre unidades policiales terrestres y el sistema de vigilancia aérea permitió localizar y detener a un conductor que protagonizó una peligrosa maniobra contra efectivos policiales y posteriormente intentó evadir los controles mediante una fuga a alta velocidad.

El hecho se registró alrededor de las 3:20 de la madrugada, durante un operativo de despeje en la zona de locales bailables de calle La Áfata, en Alto Comedero. En esas circunstancias, una camioneta Toyota Hilux de color azul realizó una maniobra riesgosa contra personal policial, obligando a uno de los efectivos a arrojarse sobre el capó para evitar ser embestido.

Tras el incidente, el conductor emprendió la fuga, iniciándose un seguimiento por parte de los móviles policiales. Si bien en un momento el vehículo logró alejarse de las unidades terrestres e ingresar hacia la Ruta Nacional Nº 9, el monitoreo continuó a través de los drones del Sistema de Emergencias 911.

Mediante el seguimiento aéreo realizado por el dron Apolo 4, se logró detectar el momento en que la camioneta se ocultó en una calle del asentamiento 13 de Julio, en barrio Malvinas. Gracias a la información transmitida en tiempo real, efectivos del CEOP y del GOM fueron guiados con precisión hasta el lugar.

Como resultado del operativo, se concretó la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo involucrado, quedando ambos a disposición de la Justicia ordinaria y contravencional.