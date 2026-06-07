Éxito y crecimiento en la Liga Municipal de Newcom

En una jornada marcada por el entusiasmo y el espíritu deportivo, el Polideportivo de la UNJu fue escenario de la final del torneo apertura de Newcom, una disciplina que continúa consolidándose como un pilar de integración para los adultos mayores de la ciudad.

El director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, destacó la magnitud del evento, que ya cuenta con más de 350 participantes distribuidos en categorías mixtas y femeninas, y subrayó el valor emocional del torneo, señalando que “hay mucha gente que no hace deporte hace mucho tiempo y descubrió en el Newcom una nueva pasión, y hay otros que vienen del vóley y descubrieron que pueden seguir vigentes”.

“Este torneo se desarrolla todos los domingos en la UNJu; son equipos que practican en nuestros centros deportivos municipales, y la verdad es que vienen con una voluntad y con unas ganas; vienen, se divierten, compiten, se pelean -en el buen sentido- pero con un espíritu y ámbito totalmente deportivo”, describió el funcionario.

Por su parte, el subdirector general de la cartera, Gustavo Caliva, puso en valor la trayectoria del programa, que transita su cuarto año de vigencia. El funcionario invitó a la comunidad a sumarse a las prácticas en los distintos puntos de la ciudad, afirmando que “actualmente tenemos diferentes categorías: +50 mixto, +60 mixto y femenino libre; la idea es seguir sumando, seguir promocionando la actividad física de los adultos mayores a través del Newcom, una actividad muy noble donde pueden participar y donde hay muchísimos otros eventos donde se compite a nivel provincial y nacional”.

El equipo de profesores que coordina la Liga también brindó detalles sobre la organización y el futuro de la competencia, destacando el compromiso de los equipos:

Graciela Tapia informó sobre el cierre del Torneo Apertura y el inminente inicio de la segunda mitad del año. Al respecto, indicó: “ahora en julio vamos a comenzar con el torneo clausura. Así que estamos invitando a todos los equipos que quieran venir los días lunes y miércoles a partir de las 9 de la mañana” para las preinscripciones.

Marcelo Duarte, como parte del equipo organizador, adelantó los proyectos de intercambio regional para los ganadores del certamen: “este año tenemos planificado un evento que no se hacía: un encuentro con la Liga de San Pedro; es decir que van a jugar los dos primeros equipos ganadores de cada ciudad”.

Antonio Varea resaltó la temática festiva de la jornada final y la expansión de la liga para incluir a más franjas etarias: “invitamos a todos para el próximo torneo que se va a incorporar dos categorías, una más 40 y la otra más 65 para los adultos mayores”.