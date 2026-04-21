El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y prevención en toda la provincia, promoviendo un entorno de juego seguro, transparente y ajustado a la legislación.

INPROJUY dictará una capacitación para agencieros. La actividad se desarrollará de manera virtual este jueves 23 a las 15 horas y tendrá carácter obligatorio, especialmente para aquellos operadores que trabajan con terminales de videolotería (VLT).

Según informaron desde el organismo, la capacitación abordará contenidos centrales vinculados a la regulación de la actividad y a la prevención de conductas de riesgo. Entre los principales ejes se destacan el funcionamiento del sistema de autoexcluidos, el uso del chatbot institucional como herramienta de atención y orientación, y la normativa vigente en relación a la prohibición de participación de menores de edad en juegos de azar.

Desde INPROJUY señalaron que este tipo de instancias formativas resultan fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas y consolidar una red de operadores comprometidos con prácticas responsables.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y prevención en toda la provincia, promoviendo un entorno de juego seguro, transparente y ajustado a la legislación vigente.

Con esta iniciativa, el organismo continúa avanzando en la profesionalización del sector y en la implementación de políticas públicas orientadas al cuidado de la comunidad.

Para más información comunicarse al telf. 3884224212