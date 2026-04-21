La Comisión de Ambiente analizó un proyecto para reutilizar el agua

En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Ambiente recibió a la ingeniera química Luciana Pizarro, jefa de laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa Agua Potable de Jujuy, quien presentó una propuesta orientada a la reutilización del agua en el ámbito industrial y minero, con el objetivo de optimizar su uso y minimizar su agotamiento. La iniciativa fue expuesta ante los diputados de la Comisión y continuará en análisis en próximas reuniones.

Luego de la reunión, la presidenta de la comisión, Daniela Vélez, se refirió al planteo y anticipó la continuidad del tratamiento con otros actores: señaló que la ingeniera expuso sobre la reutilización de aguas grises en proyectos mineros y consideró que se trata de una propuesta relevante, en un contexto donde el recurso hídrico cobra especial atención. Además, remarcó que el objetivo es impulsar iniciativas concretas que puedan traducirse en proyectos aplicables.

En esa misma línea, Vélez explicó que el alcance de la propuesta podría extenderse más allá del sector minero: indicó que también podría implementarse en el ámbito domiciliario y en otras actividades productivas de la provincia, como el tabaco, especialmente en lo vinculado al riego. Por ello, adelantó que la comisión continuará convocando a distintos sectores para enriquecer el análisis.

Por su parte, la Ing. Luciana Pizarro subrayó que el proyecto busca instalar una mirada integral sobre el uso del agua y fomentar su reutilización en el ámbito industrial. En ese sentido, explicó que su trabajo está centrado en el cuidado del recurso y en la concientización sobre su uso racional, una práctica que también puede replicarse en los hogares como parte del uso cotidiano responsable.

Asimismo, aclaró que la iniciativa se encuentra en una etapa inicial: la definió como un punto de partida para abrir el diálogo entre las distintas partes involucradas. Indicó que su aporte es desde lo técnico, mientras que será la Legislatura la que evalúe la viabilidad de su implementación.

Finalmente, valoró el encuentro con los legisladores como una instancia que permite «abrir una nueva puerta» para seguir trabajando en investigación, innovación y cuidado del agua en la provincia.