Servicios. Jujuy garantiza agua potable para 195 familias en Pampa Blanca

A través de un esquema colaborativo entre Agua Potable de Jujuy, el Municipio, y los propios vecinos, los barrios 1° de Agosto y La Esperanza regularizarán su acceso al servicio mediante una red integral y conexiones domiciliarias individuales.

En un avance significativo para la infraestructura básica de Pampa Blanca, la empresa estatal Agua Potable de Jujuy ejecuta la fase final de un proyecto hídrico que transformará la calidad de vida de 195 familias. La obra tiene como objetivo reemplazar el actual sistema precario de mangueras comunitarias por una red diseñada bajo estrictas normas de ingeniería.

El presidente de la compañía, Juan Carlos García, confirmó que la infraestructura troncal de la red ya se encuentra ejecutada al 100%. Actualmente, los operarios se concentran en la instalación de las conexiones domiciliarias y la colocación de medidores individuales, tareas que demandarán aproximadamente un mes adicional de trabajo debido a su complejidad técnica.

Este proyecto se destaca por un modelo de gestión compartida:

• Agua Potable de Jujuy: Responsable de la dirección técnica, la construcción de la red y la instalación de los kits de medición.

• Municipalidad de Pampa Blanca: A cargo del relevamiento socio-dominial de las parcelas y la gestión de los datos de los futuros usuarios.

• Vecinos: Responsables del pago de la conexión, para lo cual se han otorgado facilidades de financiamiento.

«Con estas familias en Pampa Blanca queda demostrado que el acceso al agua llega a cada punto de la provincia, regularizando una situación que antes dependía de conexiones informales», señaló García.

Para garantizar que el servicio sea accesible, se dispuso que el costo de la conexión domiciliaria —que incluye el medidor— pueda ser abonado por los beneficiarios en hasta 12 cuotas.

Un punto clave para la sostenibilidad del sistema es que, una vez finalizado el plazo de ejecución de 120 días, el cobro del servicio estará asociado a la factura de energía eléctrica. Esta modalidad asegura la regularización del suministro y garantiza la continuidad de la prestación, eliminando las pérdidas y la baja presión comunes en los sistemas de mangueras anteriores.

Esta obra se inscribe en el plan provincial de expansión de servicios básicos, priorizando el acceso equitativo al agua potable como un recurso esencial para el desarrollo de las localidades del interior.