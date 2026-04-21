Turismo. Promoción turística: Jujuy presentó su oferta y captó interés de agencias del NOA

La promoción turística en Tucumán generó consultas de operadores interesados en sumar el Tren Solar y circuitos históricos a sus paquetes.

La promoción turística de Jujuy en el 42° Workshop de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo generó consultas de operadores del NOA interesados en incorporar el destino, con foco en el Tren Solar de la Quebrada y los circuitos históricos de la capital.

El encuentro reunió a agencias y prestadores turísticos de la región, en un espacio clave para ampliar la comercialización de destinos y generar nuevas oportunidades de negocio.

En ese marco, el stand jujeño recibió consultas constantes de agencias que evalúan sumar la provincia a su oferta, no solo como destino aislado sino integrando distintas experiencias.

Promoción turística: Jujuy presentó el Tren Solar y captó interés de agencias del NOA

La estrategia también incluyó la difusión del test match entre Los Pumas y Australia, previsto para el 29 de agosto, como parte de la agenda de eventos que buscan atraer visitantes.

El coordinador del Ente de Promoción Turística, Santiago García, explicó que “las agencias no buscan un solo producto, sino experiencias integradas que les permitan diversificar su oferta”, y remarcó que el interés estuvo puesto en combinar distintos atractivos de la provincia en un mismo paquete.

La participación en el workshop se enmarca en las acciones de Promoción turística para fortalecer la presencia de Jujuy en mercados regionales.

Uno de los segmentos más activos fue el turismo estudiantil, con operadores interesados en propuestas que combinan transporte, patrimonio e identidad cultural.

El Tren Solar de la Quebrada se posicionó como uno de los principales atractivos, junto con circuitos por el casco histórico de San Salvador de Jujuy, como el Museo del Cabildo y el Salón de la Bandera.

Según García, este tipo de acciones permite “fortalecer el vínculo con los operadores y posicionar a Jujuy como un destino que combina turismo, cultura y eventos de nivel internacional”.