Conmemoración. Casa de Jujuy en Buenos Aires: celebración por el 433° aniversario de San Salvador de Jujuy

El emotivo encuentro combinó tradición, gastronomía y música, reafirmando la identidad jujeña y el vínculo con las raíces.

En la Casa de Jujuy en Buenos Aires se llevó a cabo la celebración por el 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy durante días pasados.

La jornada dio inicio con un acto protocolar que contó con la destacada participación de las agrupaciones gauchas de residentes jujeños Agrupación Éxodo Jujeño y Agrupación Legión de Belgrano, quienes aportaron un marco de tradición, identidad y profundo sentido de pertenencia.

Posteriormente, los asistentes compartieron un espacio de encuentro y camaradería, donde se ofrecieron tortillas rellenas y mate cocido típico de nuestra provincia.

El cierre artístico estuvo a cargo de reconocidos referentes de la música folclórica, entre ellos Tomás Lipán, Guego Bulacio y el Dúo Batallanos, quienes brindaron un espectáculo que celebró y puso en valor la cultura jujeña.

«Agradecemos a todos los presentes por acompañar este significativo aniversario y por fortalecer, con su participación, los lazos que nos unen a nuestras raíces», destacaron desde la Casa de Jujuy en Buenos Aires.