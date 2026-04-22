La Comisión de Trabajo y Seguridad Social recibió a representantes de la CGT Seccional Jujuy

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Legislatura mantuvo una reunión con representantes de la CGT Seccional Jujuy, con el objetivo de abordar diversas inquietudes del sector.

Durante el encuentro, los representantes gremiales hicieron entrega de dos proyectos de ley: uno orientado a la actualización y reforma de la Ley N. 3.161 del Estatuto del Personal de la Administración Pública, y otro vinculado a la previsión del pago de los cargos electivos de secretario general, secretario gremial y secretario de finanzas en las organizaciones sindicales.

En relación con estas iniciativas, Freddy Berdeja, Secretario de Trabajo y como parte de la corriente sindical UbaldiniCGT Jujuy, señaló que resulta indispensable actualizar una norma fundamental que constituye el tronco de la Administración Pública en lo referido a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, planteó la importancia de generar mecanismos que permitan garantizar el sostenimiento de las funciones sindicales, dado que muchos sindicatos no pueden costear el salario de sus autoridades y los dirigentes deben cumplir su tarea habitual durante la mañana para dedicarse a la actividad gremial recién en el horario vespertino. De igual manera, indicó que la actividad privada requerirá el análisis y desarrollo de normativas específicas.

Por su parte, el legislador Ramón Neyra, presidente de la Comisión, valoró el encuentro como un paso inicial fundamental que permite escuchar a los referentes del sector y recoger el aporte de cada uno. Desde su propia experiencia en el mundo sindical, comprometió el trabajo de la Comisión con la seriedad, el respeto y el compromiso que demandan los derechos de los trabajadores.

Para finalizar, reconoció que el contexto nacional plantea una etapa difícil, pero subrayó la responsabilidad que tiene la provincia de trabajar para la gente y de ser referentes de los trabajadores.