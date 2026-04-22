Enérgico repudio por actos de vandalismo en la Glorieta de Plaza Belgrano

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, se pronunció sobre lo sucedido y expresó un firme repudio a los hechos de vandalismo registrados en la recientemente inaugurada Glorieta de Plaza Belgrano, que afectaron particularmente al ascensor destinado a personas con discapacidad. El episodio generó preocupación tanto por el daño ocasionado como por el impacto en la accesibilidad de un espacio público clave.

En este marco, representantes de la empresa constructora y contratista de la obra de refuncionalización de la Glorieta, junto a funcionarios deel Municipio, realizaron las denuncias correspondientes en dependencias policiales, con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Al respecto, Millón detalló, “ya tenemos en nuestras manos el informe técnico, las pericias que se llevaron adelante para ver la situación del elevador que se encuentra en la Glorieta, que fue instalado ahí para que las personas con discapacidad puedan acceder sin problema a los nuevos baños y nos hemos encontrado con que alguien arrojó un elemento extraño, un bulón, que es extraño a lo que es la obra y a lo que es toda la instalación nueva, que ha generado que se traben los rieles, descarrilen y se quemen algunas de las instalaciones del ascensor, lo cual tiene un costo económico bastante alto”.

Asimismo, lamentó la reiteración de este tipo de hechos en espacios recientemente puestos en valor, “lamentablemente estamos acostumbrados porque pasó lo mismo con los baños recién inaugurados en el Mercado 6 de Agosto, inclusive con los del Cabildo, la gente no sabe cuidar las cosas de todos porque esto es exactamente de todos, y ahora va a tener que haber una erogación importante por parte del municipio para repararlo”.

En cuanto a las acciones para esclarecer lo ocurrido, el titular del cuerpo deliberativo indicó, “afortunadamente en las cercanías de este sector hay cámaras, se han pedido las imágenes para ver quién fue el causante de este daño. Se ha instruido a Procuración Municipal para que se realicen las denuncias penales, porque esto es un daño grave que se ha realizado, y no vamos a permitir que esto se lleve adelante, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para buscar quiénes son los responsables”.

Finalmente, Millón hizo hincapié en la intencionalidad del hecho y cuestionó versiones que circularon tras el incidente, “quiero remarcar algo: ayer cuando se conoció esto, hubo algunos medios o supuestos medios de comunicación que salieron a hablar de elementos de mala calidad o que esto era un error de la gestión, si alguien tira un bulón dentro del riel de un elevador, hay una intención de causar un daño, daño que se efectivizó y vamos a perseguir a quienes lo han causado, a toda la comunidad y a todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Desde el Municipio reiteraron el llamado a la comunidad a cuidar los espacios públicos y a denunciar cualquier conducta que atente contra el patrimonio común.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Eg9WLf1t1X0