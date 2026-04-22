Salud. El ISJ recibió a ATSA

Se generó un espacio de intercambio en el que abordaron inquietudes y propuestas del sector gremial en relación a la cobertura de salud de sus trabajadores.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo una reunión con la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Delegación Jujuy, Viviana López, a fin de avanzar en una agenda de prioridades vinculadas a la cobertura que la obra social brinda.

Durante el encuentro, se expusieron los principales servicios y prestaciones que ofrece el ISJ, especialmente en el ámbito de clínicas y sanatorios, trazando un panorama general del funcionamiento del sistema en toda la provincia.

Asimismo, se generó un espacio de intercambio en el que abordaron inquietudes y propuestas del sector gremial en relación a la cobertura de salud de sus trabajadores.

Al respecto, el titular del ISJ destacó la importancia de sostener un diálogo respetuoso y constructivo, orientado a brindar respuestas concretas y eficaces a las necesidades de los trabajadores de la sanidad.