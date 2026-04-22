Formación. La Agencia de Medicina lanza el Programa de Becas «Vocación Médica en Territorio»

La iniciativa financiará la formación de estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes asumirán el compromiso de ejercer su profesión, una vez obtenido su título, en el sistema de salud provincial durante un período de servicio, conforme a las necesidades del territorio.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, anuncia la apertura de la convocatoria al Programa de Becas “Vocación Médica en Territorio”, una política estratégica orientada a acompañar la formación de estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y fortalecer, a mediano y largo plazo, la disponibilidad de profesionales médicos en el sistema sanitario provincial.

El programa se inscribe en una perspectiva de planificación del recurso humano en salud, que busca articular la formación universitaria con las necesidades concretas del sistema de salud. En este sentido, se propone no solo facilitar el acceso y la permanencia en la carrera, sino también promover la inserción efectiva de profesionales en aquellas áreas donde su presencia resulta más necesaria.

“Vocación Médica en Territorio” se fundamenta en un modelo de corresponsabilidad: el Estado provincial acompaña la formación académica de los becarios mediante un apoyo económico y un esquema de acompañamiento durante su trayecto universitario, mientras que los estudiantes asumen el compromiso de contribuir, una vez graduados, al fortalecimiento del sistema de salud.

En este marco, los beneficiarios deberán cumplir un período de tres años de ejercicio profesional remunerado en establecimientos del sistema de salud provincial. Los destinos serán definidos por el Ministerio de Salud, en función de criterios vinculados a la cobertura de servicios de salud, la distribución territorial de los recursos humanos y las prioridades del sistema. Finalizado este período, los profesionales podrán desarrollar su actividad sin restricciones, tanto en el ámbito público como privado.

De este modo, el programa no se configura como una beca asistencial, sino como una herramienta de política pública orientada a la formación y retención de profesionales en el sistema de salud, promoviendo una distribución más equitativa y eficiente del recurso humano en el territorio.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la carrera de Medicina de la UNJu que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del programa. En esta instancia se otorgarán seis becas, y los postulantes deberán acreditar condiciones académicas y cumplir con las instancias de evaluación previstas.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 22 de abril hasta el 3 de mayo, y toda la información sobre requisitos, condiciones y documentación necesaria se encuentra disponible en la página web oficial de la Agencia.

El Programa, su Reglamento y las Bases de la Convocatoria 2026 se encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial de la Agencia: https://agenciamedicina.jujuy.gob.ar/. Asimismo, los interesados podrán solicitar información y realizar consultas a través del correo electrónico [email protected], o de manera presencial en la sede de la Agencia, ubicada en Avenida Fascio 894 en el horario de 08:00 a 13:00.