Sadir recibió al embajador de Brasil con una agenda estratégica para Jujuy

El gobernador encabezó el acto oficial en el marco de la visita del Embajador de la República del Brasil en la Argentina, fortaleciendo los vínculos institucionales y de cooperación entre ambas jurisdicciones.

En el marco de su visita protocolar a la provincia de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir recibió al embajador de la República de Brasil en la República Argentina, Julio Glinterick Bitelli, en un acto desarrollado en el Salón de la Bandera en Casa de Gobierno.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de fortalecer los lazos institucionales, culturales y de cooperación entre la provincia de Jujuy y la República de Brasil, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo vínculos estratégicos que contribuyan al desarrollo regional.

El diplomático de Brasil en la República Argentina expresó su satisfacción por concretar la visita a la provincia y destacó la relevancia estratégica de Jujuy para su país.

En ese sentido, señaló que “es un gran placer estar en Jujuy, una provincia que tiene una importancia muy especial para Brasil”, al tiempo que remarcó el trabajo conjunto en temas vinculados al corredor bioceánico y al desarrollo de la producción de litio.

Asimismo, el diplomático destacó el diálogo mantenido con el gobernador Carlos Sadir, al indicar que “tuvimos una charla muy profunda y muy interesante, con una muy buena disposición de ambas partes para seguir trabajando juntos, en el mejor interés de brasileños y argentinos”.

Bitelli también valoró la agenda de trabajo prevista durante su estadía, la cual incluye ejes vinculados al turismo, el comercio, la ciencia y la tecnología, así como la cooperación entre universidades, anticipando que “será una serie de reuniones fructíferas, con múltiples intereses en común”.

Finalmente, adelantó la propuesta de avanzar en un convenio orientado a la enseñanza del idioma portugués para el sector turístico de la provincia, con el objetivo de potenciar la llegada de visitantes brasileños. En ese marco, subrayó que “el potencial turístico del norte argentino aún no es plenamente conocido en Brasil, y vamos a trabajar para revertir esa situación”.

El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Legislatura, Mario Fiad; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; el Presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana.