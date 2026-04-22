Niñez. Jujuy presente en el Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez y Adolescencia

Jujuy se sumó a un espacio federal de coordinación para mejorar políticas públicas de infancia, avanzando en acuerdos de cooperación e intercambio de información.

La provincia de Jujuy participó del Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez y Adolescencia “Construyendo compromisos para el fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación (La Defe).

En este marco, se concretó la firma de un Acta Compromiso entre las máximas autoridades de niñez del país y la Defensoría Nacional, con el objetivo de consolidar un esquema de cooperación y articulación interinstitucional que fortalezca el Sistema de Protección de Derechos a nivel federal. En representación de Jujuy, suscribió el acuerdo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, quien estuvo acompañada por la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss, ambas funcionarias pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano.

El acuerdo establece líneas de acción estratégicas orientadas a optimizar la gestión del sistema, entre ellas la sistematización de información no nominal sobre medidas de protección y penal juvenil, la actualización de estructuras institucionales, la validación periódica de datos y la elaboración de informes anuales que permitan monitorear la evolución de los sistemas locales. Asimismo, prevé la designación de referentes técnicos en cada jurisdicción para fortalecer la coordinación operativa.

La jornada contó con la participación de ministras, ministros y autoridades provinciales de todo el país, consolidando un espacio de gobernanza federal para el diseño y seguimiento de políticas públicas en materia de niñez.

La apertura estuvo a cargo del Jefe de Gabinete de La Defe, Sebastián Medina, quien destacó el carácter federal del organismo y el valor del trabajo articulado: “Agradecemos la presencia de las autoridades del Sistema de Protección de todo el país. La Defe es profundamente federal y nuestro rol es monitorear las políticas públicas, así como acompañar y brindar herramientas e instrumentos a todas las jurisdicciones”.

Durante el encuentro se presentaron avances en el relevamiento de indicadores del Sistema de Protección de Derechos, herramienta clave para la toma de decisiones basada en evidencia. Además, se desarrollaron instancias de intercambio técnico y espacios de diálogo orientados a identificar desafíos comunes, compartir buenas prácticas y consolidar una agenda de trabajo coordinada entre las jurisdicciones.