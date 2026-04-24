Deporte inclusivo. «Los Linces» inician su participación en el torneo nacional representando a Jujuy

Facundo Mota, referente del equipo jujeño, destacó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy para participar en la competencia.

El equipo jujeño de fútbol para ciegos “Los Linces” tomará parte, a partir de este fin de semana, del torneo nacional de la especialidad, primera fecha que se desarrollará en la provincia de Salta. El certamen, que dura todo el año reúne a 23 equipos de todo el país, logrando no solo una fuerte integración deportiva, sino, fundamentalmente, una amplia y efectiva inclusión.

En ese sentido, Facundo Mota, referente del equipo jujeño que viene desarrollando la actividad y representatividad de Jujuy desde hace 20 años, destacó el apoyo y acompañamiento del Gobierno de Jujuy para poder participar un año más.

Valoró el aporte del gobernador Carlos Sadir en momentos en que “a nivel nacional se ven vulnerados los derechos de las personas con discapacidad. Aquí en Jujuy, en cambio, tenemos el acompañamiento del primer mandatario para garantizar el derecho inclusivo a través del deporte».

«Detrás de nuestra actividad, que incluye todo un trabajo previo, con entrenamientos, rehabilitación, preparación, entre otras cosas, hay una auténtica inclusión social que garantiza los derechos de las personas con discapacidad», planteó.

En cuanto a “Los Linces”, Mota destacó que se afronta la nueva temporada dándole continuidad al trabajo que venimos realizando, con la idea de seguir creciendo y captando nuevos valores a lo largo y ancho de Jujuy.

En ese sentido, destacó que Jujuy fue sede de una fecha de torneo nacional en el mes de noviembre del año pasado, para lo cual destacó el gran apoyo del Gobierno de Jujuy que nos permite seguir trabajando para sumar jóvenes con discapacidad visual al deporte para fortalecer la disciplina, lograr visibilidad e inclusión efectiva, concluyó.