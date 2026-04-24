Normativa N° 27.499. El Carmen: finalizó la formación en Ley Micaela con entrega de certificados

En El Carmen se entregaron certificados a quienes completaron la formación en Ley Micaela por su compromiso en la prevención de la violencia de género.

En un acto cargado de emoción la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro encabezó la entrega de certificados a quienes finalizaron la capacitación en Ley Micaela, destacando el rol en la construcción de instituciones más igualitarias.

La jornada se desarrolló en la ciudad de El Carmen marcando el cierre de un proceso formativo fundamental para el fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género.

La instancia de capacitación se enmarca en la Normativa N° 27.499 conocida como Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desarrollan funciones en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Su implementación tiene como objetivo principal prevenir y erradicar la violencia por motivos de género, como así también, promover transformaciones culturales profundas, mejorar las prácticas institucionales y garantizar una atención más adecuada y eficaz frente a situaciones de violencia de género.

Se reconoció el compromiso de quienes participaron activamente de los módulos destacando su rol como agentes multiplicadores en sus respectivos ámbitos laborales y dentro de la comunidad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se valoró el acompañamiento del Intendente de El Carmen, Víctor Hugo González y de la referente del Área de Género, Cintia Diaz, quienes contribuyeron a la concreción de esta propuesta reafirmando la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

Estuvo presente el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.