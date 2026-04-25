Deportes. Avanzan las capacitaciones de newcom en Jujuy

Se desarrollaron jornadas de capacitación en Fraile Pintado y en Libertador General San Martín, destinadas a profesores y adultos mayores.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, llevó adelante capacitaciones de newcom en el tinglado del Club Defensores de Fraile Pintado y en Libertador General San Martín, con el objetivo de fortalecer esta disciplina como una herramienta de integración, bienestar y participación activa.

La propuesta estuvo a cargo de Gonzalo Torres, director de Deporte Social e Inclusivo, quien destacó la amplia participación de profesores, entrenadores y adultos mayores de ambas localidades.

“Fueron dos jornadas muy positivas, con un importante marco de asistentes que se sumaron a la propuesta. Seguimos recorriendo distintos puntos de la provincia llevando esta herramienta que apunta a promover la práctica deportiva en nuestros adultos mayores”, expresó Torres.

El funcionario también valoró el acompañamiento de los municipios de Fraile Pintado y Libertador General San Martín, a través de sus áreas de Deportes, lo que permitió concretar las actividades.

Asimismo, subrayó que estas acciones se enmarcan en los lineamientos impulsados por el gobernador Carlos Sadir y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, con el propósito de llegar a cada rincón de Jujuy y brindar herramientas tanto a profesores como a los adultos mayores que se incorporan a la disciplina.

Durante las jornadas se abordaron contenidos vinculados a reglas de juego, estrategias y arbitraje, ofreciendo una base sólida para la práctica del newcom. Además, se brindaron recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el estado físico, tanto en espacios deportivos como en el ámbito cotidiano.