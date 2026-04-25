La Municipalidad lanzó el “Plan de Educación Vial 2026” en establecimientos educativos

Con los objetivos de educar, concientizar y generar un cambio cultural en materia de seguridad vial, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, lanzó en la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” la edición 2026 del Plan de Educación Vial. La propuesta, desplegada por el grupo artístico de la mencionada dirección, forma parte de las acciones que se prevén desarrollar en el año en establecimientos de los diferentes niveles educativos de la capital.

Como todos los años, el grupo artístico de la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, lanzó su Plan Educación Vial, considerado una estrategia clave en materia de seguridad vial. La apertura del calendario de intervenciones en los establecimientos educativos se cumplió en la Escuela Normal donde se desarrolló una charla didáctica y un show de artistas, entre ellos, la payasita Florcita.

El secretario de Servicios Públicos de la municipalidad, Guillermo Marenco, comentó que el mencionado plan constituye una, “linda iniciativa a través de la Dirección de Tránsito y Transporte que venimos desarrollando en el marco de una política de mucha inserción dentro de la comunidad”. Recordó que la estrategia viene implementándose hace aproximadamente 11 años los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

“Normalmente abarcamos a aproximadamente entre 10 mil y 12 mil estudiantes”, acotó, para luego señalar que dicha acción, “es un requerimiento permanente que tiene que ver con generar en lo posible un cambio cultural en el comportamiento de los habitantes de la ciudad en cuanto a las normas de tránsito”. Al destacar el valor del plan, reconoció que, “podríamos apelar a distintos tipos de operativos que tengan que ver con el tema sancionatorio, es decir, sanciones o multas, pero apelamos a la enseñanza, a la educación como para que se vayan produciendo los cambios generacionales”. Con acuerdo a esto último afirmó que, desde el municipio, “no vamos a bajar los brazos en ese sentido; vamos obteniendo importantes resultados con el correr del tiempo”.

Dado el éxito de la propuesta, anticipó que próximamente, “vamos a estar trabajando en un proyecto inclusivo con el tema de la primera licencia”. Precisó que dicha iniciativa, “va a apuntar directamente a los chicos de entre 16 y 17 años, ya que los 16 años es la edad permitida para obtener la primera licencia de conducir moto vehículos y a los 17 años la licencia para autos particulares, y esa será la segunda etapa de esta campaña de educación y concientización vial”.

No dejó de advertir que, “lamentablemente el comportamiento de la comunidad respecto de las normas de tránsito cada día es un poco más desaprensivo y está generando muchos incidentes viales”. Por ello, destacó que, desde el municipio, “vamos a poner todo lo que haya que poner para mejorar esta situación, pero obviamente, no todo es responsabilidad del municipio, por lo que sí o sí necesitamos de la buena voluntad y colaboración de parte de los usuarios de la vía pública”.

Por su parte, el director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, afirmó que dicha área, “siempre está poniendo su granito de arena en aquellos establecimientos que requieren las charlas de Educación Vial”. Al brindar detalles de la metodología de trabajo, precisó que en los primeros días de la semana, “se hacen charlas en cada una de las aulas y el cierre se hace con un show de los payasos y con nuevos actores que participan de esta interacción con los niños que se hace los viernes”.

Aclaró a la vez, que aquellos establecimientos que deseen sumarse al Plan deben remitir una nota a la Dirección de Tránsito solicitando las charlas, y que a partir de las solicitudes recibidas se genera una agenda anual de visitas de los personajes de la repartición municipal. “Durante los próximos meses continuaremos realizando esta actividad y la invitación se hace extensiva a todos los establecimientos educativos de la ciudad, tanto primarios como secundarios, para que soliciten la charla”, subrayó el director.

Nota audiovisual: https://youtu.be/hUORDbpfIZU