Inicia “Comunidad Saludable” con clases de Aqua Fitness para adultos y adultos mayores

Con el objetivo de promover el bienestar integral y fomentar hábitos de vida saludables, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el programa “Comunidad Saludable”, una nueva propuesta destinada especialmente a adultos y adultos mayores, que busca mejorar la calidad de vida a través de la actividad física.

La iniciativa dará inicio el próximo lunes 27 de abril y se desarrollará todos los días lunes, con clases de Aqua Fitness en el natatorio “Guillermo Poma”, ubicado en el extremo del Parque San Martín, dentro de la Dirección General de Deportes.

Al respecto, el coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultos y Adultos Mayores, Sergio Armata, expresó, “estamos lanzando un nuevo programa que se llama Comunidad Saludable, y en esta ocasión vamos a iniciar a partir del lunes 27 de abril con clases de Aqua Fitness en el natatorio Guillermo Poma, que está ubicado en la punta del parque San Martín, más exactamente en la Dirección General de Deportes. Es una clase que está destinado para el adulto y el adulto mayor, que trae un montón de beneficios”.

En este sentido, destacó la importancia de la actividad y convocó a la comunidad a sumarse, “es por eso que queremos invitar a la comunidad que se acerque porque, a través de esta clase, que consiste en ritmos y gimnasia dentro del agua, va a traer muchos beneficios, como mejora de la salud cardiovascular, mejora de la flexibilidad, la resistencia, la fuerza, la coordinación, así que los invitamos todos los lunes a partir de las 10.45hs, vamos a estar en la punta del parque San Martín llevando esta hermosa actividad”.

Asimismo, Armata brindó detalles sobre la modalidad de inscripción y los requisitos para participar, “los interesados tienen que acercarse directamente a la Dirección de Deportes, estaremos allí con todo el staff de Estación Saludable, inscribiendo, anotando a todos para poder ingresar posteriormente al natatorio. Recordar que tienen que llevar botella de agua, malla, y su gorro de natación, sí o sí le pedimos es obligatorio el uso del gorrito de natación, obviamente muchas ganas de divertirse. Y algo muy importante, no se necesita saber nadar para realizar esta actividad, ya que lo realizamos en la zona plana”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/VD0Kh6TyR4A