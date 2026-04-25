DPRH. Hídricos ejecutó obras clave del Plan Hídrico Provincial en las cuatro regiones

Las obras desde Hídricos incluyeron encauzamientos, limpieza y mejoras de sistemas de riego, en ríos, arroyos y canales, respectivamente, y en zonas aledañas.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), llevó adelante obras estratégicas en el marco del Plan Hídrico Provincial, con intervenciones en las regiones de Quebrada, Ramal, Valles y Puna.

Los trabajos permiten mejorar la capacidad de conducción de los cauces, optimizar sistemas de riego y reducir riesgos ante eventos climáticos, con tareas de encauce, limpieza y mejora de caminos, en ríos, arroyos, canales y zonas aledañas.

En la región de la Quebrada, la DPRH concretó la ejecución de encauzamientos en el paraje La Ciénaga, en Purmamarca, y en el río Grande, en los sectores de Chicapa y Maimará. Asimismo, realizó obras complementarias de corrección en este curso de agua y la puesta en valor del camino de margen izquierda del río Grande, una intervención fundamental para garantizar que productores locales puedan trasladar su producción. También, avanzó en encauzamientos en la cuenca del río Yacoraite.

En el Ramal, las intervenciones incluyeron la limpieza del arroyo San Pedro y la puesta en valor del sistema de riego en Yuto, con trabajos sobre el azud de toma y el canal principal.

En la región de Valles, equipos de la DPRH desplegaron tareas de limpieza en el arroyo Las Martas, en sectores de los barrios Carolina y Güemes en Palpalá. Además, intervino arroyos naturales tributarios en la zona de Alto Comedero, por el área del barrio Tupac Amaru, y se realizaron trabajos en zonas internas de puentes y alcantarillas, contribuyendo a un mejor escurrimiento del agua.

En la Puna, las obras comprendieron encauzamientos en el río San Juan de Oro y la puesta en valor de la toma de agua en Rachaite, en Abra Pampa.

Es de remarcar que este mes de abril, la DPRH concluyó el período de obras correspondiente al Plan de Emergencias 2025-2026. En este marco, hasta mediados de mayo se llevarán adelante tareas de mantenimiento integral de todos los equipos afectados, con el objetivo de reactivar el plan operativo 2026 y garantizar la continuidad de intervenciones en territorio.