Obras con municipios. La Provincia, en tu ciudad: convenio por obras para paseo comercial en Pampa Blanca

El acuerdo propicia, mediante financiamiento de la Provincia, obras por un nuevo espacio para potenciar el desarrollo local y acompañar a emprendedores.

En espacios del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), autoridades concretaron la firma de un nuevo convenio entre la cartera de la Provincia de Jujuy y el Municipio de Pampa Blanca para avanzar en las obras para un paseo de compras en dicha localidad.

El proyecto busca fortalecer el desarrollo económico local mediante la generación de nuevos espacios de comercialización.

Participaron de la firma el ministro Carlos Stanic y el intendente de Pampa Blanca, Bruno Monzón. También, acompañaron el secretario de Hacienda, Rolando Segura, y la presidenta del Concejo Deliberante de Pampa Blanca, Gabriela Rivero.

Es de remarcar que el programa ‘La Provincia en tu Ciudad’, es impulsado desde 2020 por la Coordinación de Municipios de la Secretaría de Infraestructura del MISPTyV. Año tras año, suma intervenciones necesarias en jurisdicciones de Jujuy.

La iniciativa acordada beneficiará a emprendedores de la zona, quienes contarán con un espacio adecuado para ofrecer sus productos. Asimismo, el paseo comercial sumará una nueva alternativa de compras para vecinos y visitantes.

El proyecto contempla la construcción de un paseo ubicado sobre avenida Espora, que funcionará como un centro de fomento económico local, integrando la venta de productos frescos con artesanías regionales. Se prevé la ejecución de galerías comerciales equipadas con todos los servicios necesarios, incluyendo sanitarios.

En cuanto a la ejecución, el municipio estará a cargo del desarrollo integral de la obra, aportando personal técnico, mano de obra y equipamiento. Por su parte, el ministerio asumirá el financiamiento y la supervisión del proyecto, garantizando su correcta ejecución.