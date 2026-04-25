Jujuy revalidó su Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la 8° Asamblea Nacional de la RAMCC en Tucumán

La provincia de Jujuy estuvo presente en el evento de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

La provincia de Jujuy participó en la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), celebrada en San Miguel de Tucumán.

El encuentro reunió a intendentes de municipios de todo el territorio nacional comprometidos con la acción climática, en una triple jornada que tuvo a la delegación jujeña como una de las protagonistas con la presentación de su Plan de Respuesta Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. La recepción del evento estuvo a cargo de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, anfitriona de este encuentro federal de enorme relevancia para la agenda climática del país.

La RAMCC es una coalición de municipios y comunas que coordina e impulsa planes estratégicos para hacer frente al cambio climático en Argentina y otros países de América Latina, cuyo compromiso con la acción climática está enmarcado en los objetivos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM).

La red nació durante las primeras Jornadas Internacionales Municipios y Cambio Climático, realizadas en la ciudad de Monte Caseros en noviembre de 2010, y desde entonces se convirtió en un instrumento de coordinación e impulso de políticas públicas locales para enfrentar al cambio climático a nivel municipal. La VIII Asamblea Nacional marca un hito al realizarse por primera vez en el norte argentino, consolidando una mirada federal de la gestión climática local.

La delegación jujeña estuvo encabezada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y acompañada por la directora provincial de Cambio Climático, Rosario Boggione, y la directora de Políticas Socioambientales, Cecilia Ibáñez. Representaron a los municipios jujeños Oscar Jayat por Libertador General San Martín y Adriana Díaz en representación del intendente Raúl Jorge por San Salvador de Jujuy, ambos miembros plenos de la RAMCC, mientras que Luciano Moreiras participó en representación de Monterrico como municipio invitado, evidenciando el creciente interés de las comunas jujeñas en integrarse a esta red nacional de acción climática.

La disertación sobre el Plan Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático estuvo a cargo de Boggione, quien expuso en detalle la evolución del trabajo realizado para su construcción: desde las etapas iniciales de diagnóstico y formulación a nivel interinstitucional hasta los procesos de validación social con comunidades, sector privado y organizaciones intermedias del territorio jujeño, y la posterior legitimación por parte de las autoridades nacionales que ratificaron el documento mediante resolución el año 2025.

Al respecto, el ministro Álvarez subrayó el valor de estos espacios de articulación: “Jujuy participa estratégicamente en estos foros porque entendemos que el cambio climático no se enfrenta en soledad. Es sumando esfuerzos entre comunas, con una mirada consciente y colectiva, que damos respuesta real a nuestros ciudadanos. Hay que pensar el mundo ahora, actuar, hacer los ajustes que nos permitan responder de la mejor manera a los cambios que ya estamos experimentando con calores intensos, sequías, inundaciones,etc y que exigen nuestros mejores esfuerzos para adaptarnos y mitigar las consecuencias”, expresó el funcionario.

La participación de Jujuy en la VIII Asamblea de la RAMCC es expresión concreta del lugar central que el Gobierno de Jujuy otorga a la política ambiental, el desarrollo sustentable y la acción climática como ejes estratégicos de gestión para el presente y el futuro de la provincia